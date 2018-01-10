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Делегация из Ингушетии изучит опыт Франции по применению цифровых технологий в АПК

Экономика и бизнес
10 января, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Предприниматели рассмотрят возможность использования беспилотников в сельском хозяйстве

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Делегация предпринимателей из Ингушетии в 2018 году посетит Францию, где ознакомится с цифровыми технологиями в сельском хозяйстве, в том числе с опытом применения беспилотников, сообщил в среду министр экономического развития Республики Ингушетия Умалат Торшхоев.

"Одним из важнейших аспектов цифровизации агропромышленного комплекса республики станет внедрение беспилотных авиационных и космических систем в сельском хозяйстве. Именно эта практика станет основой образовательной… [поездки] ингушских бизнесменов во Францию в 2018 году", - приводит слова Торшхоева пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве важно в первую очередь для земледелия. "В мировой практике АПК беспилотные летательные аппараты уже решают такие задачи, как создание электронных карт полей, инвентаризация сельхозугодий, оценка всхожести сельскохозкультур, прогнозирование урожайности на самых ранних стадиях. Наконец, это охрана сельхозугодий, высококачественная оценка химического состава почвы", - отметил министр.

В пресс-службе добавили, что состав делегации предпринимателей, которые посетят Францию, правительство Ингушетии сформирует в феврале.

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