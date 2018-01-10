Единственный в Ивановской области производитель мороженого приостановил работу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Единственный в Ивановской области завод по производству мороженого, который расположен в городе Кинешме, приостановил свое производство. Как сообщил в среду ТАСС директор предприятия Алексей Стулов, оборудование завода будет законсервировано, а сотрудники вынуждены будут искать новое место работы.

"Мы попали в ситуацию, когда не можем обеспечить рентабельность производства. Для того, чтобы не доводить ситуацию до банкротства или какого-то коллапса, было принято решение приостановить производство и законсервировать оборудование", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение последних шести месяцев предприятие ведет переговоры с торговыми сетями и другими российскими заводами, которые могут быть заинтересованы в аренде производственных мощностей, однако решение об их передаче не принято. "На заводе работает чуть более 70 человек, в сезон (в летний период - прим. ТАСС) набирается больше - до 98 человек. Сейчас получилось таким образом, что трудовые договора с 80% коллектива были расторгнуты, и им придется искать новую работу", - отметил он.

По его словам, представители местных властей обсуждали с руководством предприятия вопросы поиска партнеров для возобновления производства.

Кинешемский городской молочный завод основан во второй половине 1960-х годов. По словам руководителя предприятия, в 2008 году производство было модернизировано - на нем было установлено новое оборудование, а также проведена газификация. Мощность предприятия - около 3,5 тыс. тонн продукции в год, завод выпускал порядка 20 наименований мороженого.