Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единственный в Ивановской области производитель мороженого приостановил работу

Экономика и бизнес
10 января, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Сотрудники завода уволены, оборудование законсервировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Единственный в Ивановской области завод по производству мороженого, который расположен в городе Кинешме, приостановил свое производство. Как сообщил в среду ТАСС директор предприятия Алексей Стулов, оборудование завода будет законсервировано, а сотрудники вынуждены будут искать новое место работы.

"Мы попали в ситуацию, когда не можем обеспечить рентабельность производства. Для того, чтобы не доводить ситуацию до банкротства или какого-то коллапса, было принято решение приостановить производство и законсервировать оборудование", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение последних шести месяцев предприятие ведет переговоры с торговыми сетями и другими российскими заводами, которые могут быть заинтересованы в аренде производственных мощностей, однако решение об их передаче не принято. "На заводе работает чуть более 70 человек, в сезон (в летний период - прим. ТАСС) набирается больше - до 98 человек. Сейчас получилось таким образом, что трудовые договора с 80% коллектива были расторгнуты, и им придется искать новую работу", - отметил он.

По его словам, представители местных властей обсуждали с руководством предприятия вопросы поиска партнеров для возобновления производства.

Кинешемский городской молочный завод основан во второй половине 1960-х годов. По словам руководителя предприятия, в 2008 году производство было модернизировано - на нем было установлено новое оборудование, а также проведена газификация. Мощность предприятия - около 3,5 тыс. тонн продукции в год, завод выпускал порядка 20 наименований мороженого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ивановская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
3
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
4
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
5
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Путин призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама