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Алиса Мельникова возглавила департамент финансовых технологий ЦБ РФ

Экономика и бизнес
10 января, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Ранее Мельникова занимала в Банке России должность директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Алиса Мельникова, ранее занимавшая в Банке России должность директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов, назначена директором финансовых технологий. Изменения вступили в силу с 9 января, сообщает пресс-служба регулятора.

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Мельникова возглавляла департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ РФ с 3 июля 2017 года. До этого она работала в IT-компании Сбербанка.

В сообщении также отмечается, что директором департамента проектов и процессов ЦБ РФ с 9 января 2018 года временно по 30 апреля 2018 года назначен Валерий Казарин. Ранее он занимал должность начальника процессного офиса (на правах управления) департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов.

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