Алиса Мельникова возглавила департамент финансовых технологий ЦБ РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Алиса Мельникова, ранее занимавшая в Банке России должность директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов, назначена директором финансовых технологий. Изменения вступили в силу с 9 января, сообщает пресс-служба регулятора.

Мельникова возглавляла департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ РФ с 3 июля 2017 года. До этого она работала в IT-компании Сбербанка.

В сообщении также отмечается, что директором департамента проектов и процессов ЦБ РФ с 9 января 2018 года временно по 30 апреля 2018 года назначен Валерий Казарин. Ранее он занимал должность начальника процессного офиса (на правах управления) департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов.