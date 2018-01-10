Ямал представит проекты агрокомплекса на "Зеленой неделе" в Германии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представят проекты агропромышленного-комплекса на международной выставке "Зеленая неделя" в Германии, которая пройдет с 19 по 28 января, сообщили в среду в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Ямал представит достижения агропромышленного комплекса на "Зеленой неделе" в Германии <...> Будет показана брендовая продукция ведущих ямальских агропредприятий", - говорится в сообщении.

В рамках выставки запланировано подписание контракта между ямальским мясоперерабатывающим комплексом "Паюта" и одной из немецких фирм, сообщили в департаменте.

По данным властей региона, в 2018 году Дни Ямала пройдут в КНР. Регион также намерен провести переговоры в ОАЭ и представить экспортный потенциал халяльной продукции в Казахстане.