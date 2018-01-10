Путин осмотрел продукцию Тверского вагоностроительного завода

ТВЕРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод и ознакомился с работой предприятия и его продукцией.

Гендиректор завода Андрей Соловей рассказал главе государства о производственных показателях и эффективности мер господдержки, которые были реализованы в предыдущие годы. Он показал президенту линию сборки современных электропоездов "Иволга" и рассказал об особенностях этих составов. Глава государства прошел в состав и осмотрел его лично. Также ему показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи. Внутри одного из трамваев Путин также побывал и оценил его комфорт. Также президент провел несколько минут в кресле вагоновожатого.