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Россия готова предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев

Экономика и бизнес
10 января, 15:41 UTC+3

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода

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ТВЕРЬ, 10 января. /ТАСС/. Россия готова предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев и вагонов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

"Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава - и трамваев, и вагонов - за границу. Мы готовы в случае, если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей за границей", - сказал глава государства.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия - более 1 тыс. вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тыс. человек.

Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

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