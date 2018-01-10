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Путин: новый мост через Волгу в Твери будет стоить более 10 млрд рублей
Экономика и бизнес
10 января, 15:43
UTC+3
Работа по его строительству ведется
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Материал из 1 страницы
Новый мост через Волгу в Твери будет стоить более 10 млрд рублей, работа по нему ведется - Путин.
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