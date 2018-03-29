Стабильный рубль и госпрограммы увеличивают спрос на автомобили

Продажи легковых автомобилей в России в 2017 году выросли на 11,9%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. Лидером продаж стали Lada (каждый пятый проданный в РФ автомобиль был этой марки), KIA, Hyundai и Renault.

Спрос растет

Эксперты — и производители, и дилеры — прогнозируют дальнейший рост спроса россиян на легковые автомобили.

"На рынке продолжится позитивная динамика. В 2018 году рост продаж легковых автомобилей составит порядка 10%", — говорит директор по продажам розничного бизнеса группы компаний "Альфа-Лизинг" Дмитрий Пушкин.

Такой же рост спроса прогнозируют председатель правления автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович и гендиректор Suzuki Motor Rus Кеичи Сумида.

Драйверов авторынка несколько. Во-первых, это отложенный спрос, вызванный сильной турбулентностью в экономике в 2014–2015 годах, говорит Пушкин. Автопарк устаревает, а у потребителей есть свои или заемные деньги на покупку машин, что привело к оживлению отрасли еще в прошлом году, отметил он.

Во-вторых, спрос, особенно в массовом сегменте, активно поддерживают госпрограммы. Почти каждый второй автомобиль в 2017 году был продан в рамках программ "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", рассказал Павлович. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, в 2018 году около 50 тыс. машин продадут по программам льготного кредитования. Участники этих программ могут приобретать машины стоимостью до 1,5 млн рублей с 10-процентной скидкой.

О важности господдержки в масс-сегменте говорит и зампред правления группы компаний "АвтоСпецЦентр" Александр Зиновьев. Ее сохранение для покупателей недорогих авто, а также выход большого количества автоновинок в премиальном сегменте будут способствовать росту рынка на 15%, считает он.

Спрос поддержат предложения импортеров по выгодному обмену старого автомобиля на новый и спецпредложения банков при автокредитовании, добавляет Павлович. Эти меры — стимул для повышения интереса у клиентов к покупке нового автомобиля или смене старого, сказал он.

"Также крайне важны такие факторы, как рост реальных доходов населения, потребительская уверенность и стабильность курса рубля", — отметил Кеичи Сумида.

При сохранении текущей экономической ситуации и господдержке рост продаж на 5–10% прогнозируют и компании, занимающиеся автомобильной логистикой. "В конце 2017-го мы наблюдали рост перевозок готовых автомобилей как по России, так и на экспорт. В 2018 году данная тенденция сохранится", — рассказала руководитель отдела продаж логистики готовых автомобилей "GEFCO Россия" Анна Комарова. Рост объема перевозок готовых автомобилей подтверждает данные о восстановлении рынка и коррелирует с продажами новых автомобилей как по России, так и на экспорт, пояснила она.

Автомобили подорожают

Дешеветь автомобили не будут, для этого нет причин, говорят эксперты. Цены на машины в среднем вырастут, по их прогнозам, на 5–15%.

"На популярные модели среднего класса ценник вырастет не более чем на 3–5%", — говорит гендиректор ГК "Грин Финанс" Наталья Абдулаева. — А вот на авто мощностью свыше 200 лошадиных сил, в связи с повышением акцизов, рост цен будет более внушительным — на 10% и более". Правда, повышение не будет агрессивным и пройдет в несколько этапов в течение года, считает она.

Уже сейчас, в самом начале года, ряд марок традиционно подняли цены в связи с изменением акцизов и совершенствованием моделей нового года, рассказал Андрей Павлович. По его словам, цены на Mercedes увеличиваются на 5%, BMW — на 3%, Audi — на 2%, Maserati — на 4%, стоимость автомобилей Volkswagen вырастет на 2–3%, а цена на машины марки Ford увеличится примерно на 4%. "АвтоВАЗ" также заявил о повышении цен в среднем на 2,5%.

"В целом по рынку диапазон увеличения в течение года будет колебаться от 2% до 13% в зависимости от марки, модельного ряда и комплектации, — отметил Павлович. — Рост цен обуславливается инфляцией, сезонным подорожанием, а также увеличением акциза и утилизационного сбора в наступившем году".

Кредит в помощь

Наибольшим спросом у покупателей будут пользоваться бюджетные модели ценой до 800 тыс. рублей, а также недорогие SUV (джипы) стоимостью до 1,5 млн рублей, считает Зиновьев.

Причем эксперты говорят о сохранении прошлогодней тенденции приобретения машины в кредит. По данным агентства "Автостат", в третьем квартале 2017 года более половины машин — 53% — были куплены на заемные средства.

"С начала 2015 года рынок автокредитования в России показывает умеренный, но уверенный рост, и в 2018 году этот тренд сохранится", — говорит гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. В третьем квартале прошлого года средняя сумма автокредита составила 650 тыс. рублей. "Исторический максимум по данному показателю пришелся на лето 2017-го (665 тыс. рублей), а минимум — на лето 2015 года, когда средний кредит составил 470 тыс. рублей", — рассказал он.

О росте автокредитования говорит и Абдулаева: "Если в прошлом году на новое авто занимали в среднем 600 тыс. рублей, то уже в январе 2018-го — 850 тыс. рублей. На покупку подержанных авто тоже берут все больше — в среднем 470 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году".

Примечательно, что россияне стали быстрее рассчитываться по займам, взятым на покупку машины. "Средний срок автокредита с начала 2017 года остается на одном уровне и составляет четыре года, тогда как в 2014-м их выдавали в среднем на пять лет", — отметил Лагуткин.

В среднем банки одобряют каждую вторую заявку на автокредит, говорит эксперт. Каждому десятому заемщику кредитные организации не дают займ из-за плохой кредитной истории, а 4% претендентов на автокредит отсеивают, считая их долговую нагрузку чрезмерной.

Первоначальный взнос, который покупатели готовы заплатить, по словам Натальи Абулаевой, растет: "Ранее он составлял в среднем 20%, а сейчас 30–40% от стоимости авто". Изменились и предпочтения: потребитель стал чаще выбирать модели с улучшенной комплектацией. Также чаще покупатели приобретают новые, а не подержанные авто. "Если в 2016 году соотношение в объемах продаж новых и подержанных машин составляло 20% на 80%, то к концу 2017 года уже 40% на 60%", — говорит Абдулаева.

Мария Селиванова