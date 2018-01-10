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Минэнерго изучает возможность модернизации энергомощностей на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
10 января, 21:11 UTC+3

О конкретных решениях говорить пока рано, отметили в министерстве

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минэнерго РФ прорабатывает вопрос расширения новой программы модернизации энергомощностей, которая должна прийти на смену завершившей свое действие в прошлом году программы ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью), на территорию Дальнего Востока, сообщили ТАСС в Минэнерго.

В частности, речь идет о распространении на регион программы модернизации тепловых электростанций, необходимость модернизации которых обсуждалась во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Русгидро" Николаем Шульгиновым.

"Вопрос масштабирования программы модернизации тепловых электрических станций для целей применения ее на Дальнем Востоке для целей строительства электроэнергетической инфраструктуры прорабатывается в Минэнерго. Варианты рассматриваются, о конкретных решениях говорить пока рано", - сказали в министерстве.

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Глава "Русгидро" во вторник на встрече с президентом РФ сообщил о желании генерирующей компании попасть в новую программу модернизации энергомощностей для модернизации своих объектов на Дальнем Востоке. В частности, Шульгинов обратил внимание, что "на сегодня состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке удручающее, оно даже хуже, чем в европейской части".

Он также отметил необходимость определения источников финансирования программы дальнейшего обновления электроэнергетики Дальнего Востока, учитывая регулирование тарифов в регионе. По словам Шульгинова, компания будет пытаться включить в программу модернизации два энергообъекта на Дальнем Востоке - Хабаровскую ТЭЦ-4 и Артемовскую ТЭЦ-2.

Программа ДПМ завершила свою работу в 2017 году. Сейчас правительство готовит новую программу модернизации энергомощностей в стране, которая должна прийти на смену отработавшей. В ноябре в московском офисе "Россетей" состоялось совещание по вопросам развития энергетики, по итогам которого президент поручил до 1 марта 2018 года проработать, в том числе, механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации.

Территория Дальнего Востока не относится к ценовым зонам оптового рынка электроэнергии, поэтому тарифы на электроэнергию и мощность там регулируются государством, и программа ДПМ в регионе не реализовалась

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