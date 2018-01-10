Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Русском доме" в Давосе будут говорить об IT-технологиях, энергетике и отношениях с США

Экономика и бизнес
10 января, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

В мероприятиях также примут участие представители крупных российских компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Деловая программа официальной российской резиденции "Русский дом" на 48-м Всемирном экономическом форуме, который пройдет 23-26 января в Давосе, будет посвящена информационным технологиям, энергетике и отношениям с США. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда "Росконгресс", управляющего "Русским домом".

В частности, в первый день работы российской резиденции темой станут IT-технологии. В мероприятиях примут участие глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, а также лидеры крупнейших компаний отрасли - президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Они обсудят спектр вопросов от блокчейна и финтехнологий до кибербезопасности и технологий для умных городов.

Во второй день главы международных топливно-энергетических компаний встретятся за дискуссионным столом, чтобы обсудить конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. В мероприятии планируется участие главы "Новатэка" Леонида Михельсона, президента "Лукойла" Вагита Алекперова, главы департамента промышленной политики и продвижения Минпромторга Индии Рамеша Абишека, главного исполнительного директора международного концерна ABB Ульриха Шписсхофера и других.

25 января пройдет встреча "Двусторонние отношения Россия - США: год спустя". Ее участники обсудят перспективы улучшения отношений и роль бизнеса в этих процессах.

Генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе станет агентство ТАСС. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов примет участие в панельной дискуссии "Будущее правды", посвященной проблемам дезинформации общества и ее последствиям.

Проект "Русский дом" является в Давосе площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович Михельсон, Леонид Викторович Михайлов, Сергей Владимирович Никифоров, Николай Анатольевич Касперский, Евгений Валентинович
Темы
Форум в Давосе
Страны
США Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
Неотразимый удар секретной "Булавы"
6
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
7
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама