В "Русском доме" в Давосе будут говорить об IT-технологиях, энергетике и отношениях с США

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Деловая программа официальной российской резиденции "Русский дом" на 48-м Всемирном экономическом форуме, который пройдет 23-26 января в Давосе, будет посвящена информационным технологиям, энергетике и отношениям с США. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда "Росконгресс", управляющего "Русским домом".

В частности, в первый день работы российской резиденции темой станут IT-технологии. В мероприятиях примут участие глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, а также лидеры крупнейших компаний отрасли - президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Они обсудят спектр вопросов от блокчейна и финтехнологий до кибербезопасности и технологий для умных городов.

Во второй день главы международных топливно-энергетических компаний встретятся за дискуссионным столом, чтобы обсудить конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. В мероприятии планируется участие главы "Новатэка" Леонида Михельсона, президента "Лукойла" Вагита Алекперова, главы департамента промышленной политики и продвижения Минпромторга Индии Рамеша Абишека, главного исполнительного директора международного концерна ABB Ульриха Шписсхофера и других.

25 января пройдет встреча "Двусторонние отношения Россия - США: год спустя". Ее участники обсудят перспективы улучшения отношений и роль бизнеса в этих процессах.

Генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе станет агентство ТАСС. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов примет участие в панельной дискуссии "Будущее правды", посвященной проблемам дезинформации общества и ее последствиям.

Проект "Русский дом" является в Давосе площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции.