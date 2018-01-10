Общий объем суверенных резервов России на начало 2018 года составил 5% ВВП

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Общий объем суверенных резервов РФ на начало 2018 года составил 4,595 трлн рублей или 5% ВВП, сообщил в среду журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что достижение данного показателя стало возможным благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в $40 за баррель в резервы правительства.

"По итогам реализации этого механизма удалось сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ [Фонда национального благосостояния] в текущем году. В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4594,7 млрд рублей или 5% ВВП", - сказал министр.

По итогам 2017 года Минфину удалось почти вдвое сократить траты как средств Резервного фонда, так и ФНБ, указал Силуанов. "Чистые траты резервов, вместо запланированных в бюджете 1707 млрд рублей, составили 930 млрд рублей", - сказал он.

Реализация переходных положений бюджетных правил также позволила существенным образом снизить зависимость экономики и бюджета от цен на нефть, отметил Силуанов. Так, ненефтегазовый дефицит федерального бюджета 2017 году снизился с 9,1% в 2016 году до 7,9% ВВП, при этом цена на нефть, обеспечивающая сбалансированность федерального бюджета на первичном уровне снизилась до $60 за баррель с более чем $100 за баррель в 2013-2014 годах, отметил министр.

Сохранение уровня цен на уровне 2017 года может позволить Минфину пополнить объем средств ФНБ в 2018 году. "В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ", - сказал министр.