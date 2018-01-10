"Дочка" АФК "Системы" продала структуре МТС акции оператора на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Дочка" холдинга АФК "Система" - Sistema Finance S.A. - продала структуре МТС ООО "Стрим Диджитал" 9,57 млн обыкновенных акций оператора. Общая сумма сделки составила почти 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении "Системы".

Как отмечается, сделка была произведена в рамках программы выкупа акций МТС, утвержденной в апреле 2016 года. По состоянию на декабрь 2017 года АФК "Система" контролировала 50,004% акций оператора.

В конце минувшего года суд снял с АФК "Системы" ограничения, наложенные на принадлежащие ей 31,76% акций МТС в рамках обеспечительных мер по делу с "Роснефтью". Нефтяная компания требовала с холдинга компенсацию убытков, возникших в рамках реорганизации "Башнефти".