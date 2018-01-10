ФАС: модернизировать энергетику ДФО можно за счет надбавок в тарифе на мощность

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В случае включения дальневосточных проектов в новую программу модернизации энергомощностей, необходимые объемы финансирования для инвесторов могут быть включены в тарифы на мощность на Дальнем Востоке при условии одобрения перечня проектов правительственной комиссией по развитию электроэнергетики. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель главы ФАС Виталий Королев.

"В случае утверждения инвестиционной программы по модернизации, соответствующие объемы финансирования могут быть включены и в регулируемые тарифы (на электроэнергию на Дальнем Востоке, прим. ред). И учтены при формировании надбавки на мощность в целях обеспечения среднероссийского уровня цен на электроэнергию на Дальнем Востоке. При этом такие инвестпроекты должны получить предварительное одобрение правительственной комиссии по электроэнергетике", - сказал он.

О желании включить в программу модернизации энергомощностей объекты тепловой генерации на Дальнем Востоке во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал глава "Русгидро" Николай Шульгинов. В Минэнерго в среду ТАСС сообщили, что ведомство прорабатывает вопрос распространения новой программы модернизации объектов генерации на Дальний Восток в части модернизации тепловых электростанций. Но говорить о конкретных решениях пока рано.

Тем временем, Шульгинов на встрече с Путиным обратил внимание, что "на сегодня состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке удручающее, оно даже хуже, чем в европейской части". В этой связи компания будет пытаться включить в программу модернизации два энергообъекта на Дальнем Востоке - Хабаровскую ТЭЦ-4 и Артемовскую ТЭЦ-2.

Новая программа модернизации

Программа ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагает возврат инвестиций в модернизацию энергообъектов с гарантированной доходностью) завершила свою работу в 2017 году. Сейчас кабмин готовит новую программу модернизации энергомощностей в стране, которая должна прийти на смену отработавшей. В ноябре в московском офисе "Россетей" состоялось совещание по вопросам развития энергетики, по итогам которого президент поручил до 1 марта 2018 года проработать в том числе механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. При этом в результате реализации новой программы темпы роста цен на электроэнергию не должны превышать инфляцию.

Специфика Дальнего Востока

Территория Дальнего Востока не относится к ценовым зонам оптового рынка электроэнергии, поэтому тарифы на электроэнергию и мощность там регулируются государством и программа ДПМ в регионе не реализовалась. Кроме того, в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется механизм выравнивания энерготарифов, предполагающий снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей до среднероссийского уровня за счет надбавки на мощность для потребителей первой (Европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон.

Вопрос о создании третьей ценовой зоны на территории Дальнего Востока время от времени поднимается, но конкретных решений о ее создании нет. Королев считает, что этот вопрос было бы целесообразно поднимать при наличии конкуренции на энергетическом рынке региона.

"Вопрос о создании ценовой зоны на Дальнем Востоке было бы целесообразно рассматривать при наличии конкуренции между производителями, т. к. сейчас на Дальнем Востоке крупнейшими энергоактивами владеют организации ПАО "Русгидро", - сказал он.

Он также отметил, что создание третьей ценовой зоны в регионе может нести как позитивные, так и негативные факторы.

"Создание третьей ценовой зоны на Дальнем Востоке может служить стимулом для привлечения инвестиций в генерацию, но может также и явиться дополнительным фактором роста цен", - добавил замглавы ФАС.

При этом он подчеркнул, что потребителей первой и второй ценовых зон (регионы европейской территории России, Урала и Сибири) это не коснется.