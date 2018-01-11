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Венесуэла погасила перед Бразилией долг в $262,5 млн с опозданием в 4 месяца

Экономика и бизнес
11 января, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Также минфин Бразилии заявил, что Венесуэла не выполнила свои обязательства в соответствии с Соглашением о взаимных платежах и кредитах за январь 2018 года

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ТАСС, 11 января. Правительство Венесуэлы в начале января погасило перед Бразилией задолженность в размере $262,5 млн за вторую треть 2017 года. Об этом говорится в обнародованном 10 января заявлении министерства финансов Бразилии.

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"Также сообщается, что Венесуэла не выполнила свои обязательства в соответствии с Соглашением о взаимных платежах и кредитах за январь 2018 года, - указывается в документе. - Речь идет о предназначающейся Бразилии сумме в размере $274,6 млн". В том случае, если она не будет выплачена, бразильское правительство примет меры, необходимые для урегулирования этого вопроса.

В ноябре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении провести реструктуризацию внешнего долга страны. Для этого была создана комиссия во главе с исполнительным вице-президентом Тареком эль-Айссами. По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга Венесуэлы достиг $132,15 млрд.

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