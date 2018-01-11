Норвегия в 2017 году на 6% увеличила поставки газа за рубеж, установив исторический рекорд

ОСЛО, 11 января. /ТАСС/. Норвегия в 2017 году более чем на 6% нарастила объемы поставок газа за рубеж по сравнению с 2016 годом и довела их до 124 млрд куб. м, что является историческим рекордом для королевства. Об этом говорится в опубликованном в четверг годовом отчете Норвежского нефтяного директората - правительственного агентства, отвечающего за управление национальными ресурсами углеводородов.

Годом ранее директорат прогнозировал, что в 2017 году продажи норвежского газа незначительно снизятся или останутся на уровне 2016 года, однако стабильно высокий спрос на газе в Европе позволил Норвегии увеличить поставки. Новый прогноз предполагает снижение поставок на 2-3% в ближайшие три года, а к 2021 и 2022 годам - выход на уровень 2017 года или его превышение.

Согласно опубликованной статистике, в 2017 году на норвежском континентальном шельфе было добыто 580 млн баррелей нефти, что примерно на 2% меньше, чем в 2016 году. Как отмечают в директорате, это является следствием многомесячного простоя платформы Goliat на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море, оператором которого является итальянская компания Eni.

В директорате прогнозируют дальнейшее падение добычи в 2018 и 2019 годах и резкий скачок начиная с 2020 года за счет ввода в строй новых месторождений, прежде всего североморского Johan Sverdrup. Планируется, что в 2020 году объемы нефтедобычи на норвежском шельфе вырастут до 630 млн баррелей, а в 2022 году превысят 700 млн баррелей. К этому моменту объемы поставок нефти с норвежского шельфа сравняются с поставками газа, а суммарно они приблизятся к историческому рекорду 2004 года - 264 млн куб. м нефтяного эквивалента (против 236,4 млн куб. м в 2017 году).

"Чтобы поддерживать добычу на столь же высоком уровне также после 2025 года, должны быть обнаружены новые рентабельные залежи ресурсов, в том числе крупные месторождения. Поэтому Норвежский нефтяной директорат считает, что газо- и нефтеразведка должны вестись более активно, чем сегодня, - как на уже хорошо освоенных, так и на новых участках шельфа", - отметила глава ведомства Бенте Нюланн.

В 2017 году на шельфе Норвегии были пробурены 34 разведочные скважины (на три меньше, чем в 2016 году). Половина из них приходится на Баренцево море, где, по оценкам директората, находится 2/3 неоткрытых норвежских запасов углеводородов. Было обнаружено 11 новых месторождений (по сравнению с 18 в 2016 году), из них шесть на баренцевоморском шельфе. Все они достаточно невелики, однако некоторые могут принести прибыль за счет использования уже существующей инфраструктуры близлежащих месторождений.