Создатель Angry birds займется проектом скоростной железной дороги между Финляндией и РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 11 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Новая скоростная железнодорожная магистраль может появиться между Финляндией и Россией в следующем десятилетии.

О планах осуществить такой проект заявил создатель популярной компьютерной игры Angry birds Петер Вестербака, выступая в Хельсинки в Университете прикладных наук Метрополия.

Сейчас предприниматель и его команда экспертов занимаются другой инициативой: созданием железнодорожного тоннеля, который в будущем соединит столицы Финляндии и Эстонии.

По словам Вестербаки, вместе с этим проектом логично было бы запустить высокоскоростные поезда, которые позволили бы сократить время в пути от Хельсинки как до крупных финских городов - Турку и Тампере, так и до Санкт-Петербурга. В разговоре с корреспондентом ТАСС бизнесмен сообщил, что на российском направлении считает возможным осуществить это уже в следующие пять лет.

"Процесс планирования и получения разрешений для этого маршрута уже идет. Мы пока еще не начали заниматься им конкретно, но это проект, который мы хотели бы сделать, потому что у нас есть желание приблизить Санкт-Петербург к региону, охватывающему Хельсинки и Таллин. Для нас это важно", - пояснил он.

Вестербака отметил, что в этом проекте планируется использовать технологии, сходные с теми, что Китай подготовил для пока еще не построенной новой скоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань, и запустить очень быстрые поезда. "Поезд "Аллегро" [который курсирует сейчас между Хельсинки и Петербургом] развивает большую скорость, но это не 300 км/ ч. Здесь мы говорим о по-настоящему скоростном сообщении, это будет приблизительно 1,5 часа пути от аэропорта Хельсинки до Санкт-Петербурга", - указал он.

Тоннель до Таллина

Между тем пока главным фокусом предпринимателя остается подводный железнодорожный тоннель Хельсинки - Таллин через Финский залив. Вестербака сообщил ТАСС, что его сооружение "может начаться к концу нынешнего года". "Сейчас мы создаем детальный план, он будет закончен в этом месяце. 70% финансирования пойдут из Китая, оставшиеся 30% - от местных компаний в этом регионе. Мы также планируем получение экологических разрешений", - рассказал он во время выступления в университете.

"Мы хотим начать строительство уже в этом году и уверены, что построим тоннель через пять лет", - добавил он.

По будущей железнодорожной линии планируется пустить скоростной поезд, который сможет разгоняться до 350 км/ч. Купив билет за €50, пассажир потратит на дорогу от Таллина до Хельсинки всего около 20 минут.

Согласно проекту, между балтийскими столицами проложат две нитки тоннеля диаметром 17 м каждая, в пути будет всего четыре остановки, в том числе на искусственно созданном острове. Предварительно стоимость программы оценивается в €15 млрд. По прогнозам, тоннель окупится в течение 37 лет.