КС запретил немотивированно изымать имущество, признанное вещественным доказательством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Конституционный суд России запретил безосновательно изымать оборудование, которое признано вещественным доказательством по уголовным делам об экономических преступлениях, если оно законно принадлежит лицам, не являющимся обвиняемыми или подозреваемыми по делу. Речь идет об имуществе, которое используется для производства товаров и услуг, говорится в опубликованном в четверг решении КС.

"Указанные вещественные доказательства не должны изыматься у их собственников или владельцев, если обеспечение их сохранности и проведение с ними необходимых следственных действий, а равно предотвращение их использования для совершения преступлений не требуют такого изъятия", - говорится в постановлении КС.

По мнению судей КС, изъятие оборудования в качестве вещественных доказательств должно быть скорее исключением, нежели общим правилом, и должно практиковаться только тогда, когда это совершенно необходимо для расследования дела. При этом подчеркивается, что суды, оценивая законность изъятия, должны учитывать суть дела и последствия изъятия имущества для владельцев.

Поводом для разбирательства в Конституционном суде стала жалоба белгородского филиала ООО "Синклит". По уголовному делу о сбыте немаркированной продукции у предприятия было изъято оборудование для производства сигарет на сумму около 30 млн рублей. Обвинение по делу предъявлено не было, но попытки руководства филиала "Синклит" добиться снятия ареста с имущества через суд не увенчались успехом.

Считая, что сложившаяся практика изъятия вещдоков ограничивает свободу предпринимательства и нарушает право владельцев на распоряжение своим имуществом, представители компании обратились в КС.