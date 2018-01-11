Cosco откладывает поставку 10 мега-контейнеровозов на год

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Cosco Shipping, контейнерная линия с самым большим в отрасли портфелем заказов на новые суда, отложит поставку десяти мега-контейнеровозов до 2019 года, сообщает Journal of Commerce со ссылкой на Alphaliner.

Однако, как отмечают аналитики, без этих судов объем поставок нового тоннажа в этом году явно превысит спрос на перевозки.

По данным IHS Markit, даже с учетом отсрочки заказа Cosco в 2018 году глобальный контейнерный флот увеличится на 1,3 млн TEU. Примерно 30% новой вместимости придется на крупные суда - от 18 тыс. до 25 тыс. TEU.

Вместимость десяти контейнеровозов Cosco IHS Markit оценивает в 166 576 TEU. Шесть из отложенных судов предположительно будут иметь вместимость от 19 до 21 тыс. TEU. Помимо Cosco, Yang Ming также отложил планировавшуюся на этот год поставку трех контейнеровозов вместимостью по 14 тыс. TEU каждый.

Аналитики полагают, что запланированное на этот год расширение тоннажа превысит объемы перевозок, что вновь не позволит линиям повысить ставки.

По данным IHS Markit, спрос на доставку контейнеров из Азии в порты Северной Европы и Средиземного моря возрастет в 2018 году на 4,5 - 4,9% к прошлогоднему уровню - эти темпы заметно отстают от прогнозных показателей прироста флота даже с учетом утилизации и отсрочки поставки четверти всех заказов.

Согласно IHS Markit, портфель заказов Cosco Shipping насчитывает 27 судов с поставкой в период с января 2018 года по декабрь 2019 года. 17 из них имеют вместимость от 20 до 21 тыс. TEU и предназначены для работы на сервисах между Азией и Европой. OOCL, который в настоящее время находится в процессе слияния с Cosco, ожидает поставку всего одного мега-контейнеровоза, зато в прошлом году флот оператора пополнился пятью 21-тысячниками.

По данным Alphaliner, в январе предполагается ввод в эксплуатацию 250 тыс. TEU новой вместимости, еще 790 тыс. TEU нового тоннажа будет спущено на воду в период с февраля по май. На этот период альянсы перевозчиков планируют увеличение мощности на магистральных сервисах, однако эти поставки также вызовут масштабные перестановки меньших судов на другие направления перевозок.

Хроническая несбалансированность рынка обуславливает сохранение низких фрахтовых ставок. Предварительные данные свидетельствуют о том, что долгосрочные контрактные ставки на маршрутах Азия-Европа, которые как правило устанавливаются на год с 1 января, остались на том же уровне или даже ниже, чем в 2017 году.