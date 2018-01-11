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Более 42 млн руб. направят в 2018 году на газификацию и водоснабжение сел КЧР

Экономика и бизнес
11 января, 14:28 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, января. /ТАСС

В течение года планируется проложить в селах 7,4 и 7,11 км газовых и водопроводных сетей соответственно, сообщили в минсельхозе республики

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ЧЕРКЕССК, 11 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют направить более 42 млн руб. на газификацию и водоснабжение сел в 2018 году в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", сообщили в четверг ТАСС в минсельхозе республики.

"В планах 2018 года проложить в селах республики 7,4 км и 7,11 км газовых и водопроводных сетей соответственно. На газификацию планируется направить 19 млн руб., на водоснабжение - более 23 млн руб. Сейчас определяется перечень населенных пунктов, где будут проводиться работы", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в 2017 году при плане 11,7 км по этой программе в республике проложили более 17 км водопроводных сетей. "По газификации также отмечается небольшое перевыполнение плана: вместо запланированных восьми километров сетей, проложено 8,6 км", - добавил он, подчеркнув, что все обозначенные в программе показатели на прошлый год достигнуты в срок.

Помимо газификации и водоснабжения сел в 2017 году по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в КЧР, в частности, велось строительство общеобразовательной школы на 260 мест, ввод которой запланирован на этот год, а также завершена реконструкция одного и строительство двух сельских домов культуры, начатые в конце 2016 года.

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