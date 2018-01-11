Пассажиропоток пермского аэропорта Большое Савино за год увеличился почти на 20%

ПЕРМЬ, 11 января. /ТАСС/. Пассажиропоток пермского международного аэропорта "Большое Савино" в 2017 году увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году аэропорт Перми обслужил более 1,3 млн пассажиров, сообщает в четверг пресс-служба пермского аэропорта "Большое Савино".

"По итогам 2017 года международным аэропортом "Пермь" было обслужено 1 338 373 человека, что на 19,02% больше показателя 2016 года. Пассажиропоток внутренних линий составил 1 125 266 человек, это на 9,75% больше 2016 года. Международными рейсами за 2017 год воспользовались 213 107 человек, что на 114,81% больше аналогичного показателя 2016 года", - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, за 2017 год в пермском аэропорту авиакомпании выполнили около 7,5 тыс. самолетовылетов, что также больше показателя 2016 года на 4,1%, из них почти 7 тыс. внутренних вылетов (рост 0,66%) и 557 международных (рост 80,84%).

"В 2017 году самыми востребованным внутренними направлениями стали Москва (рост на 7,56%), Санкт-Петербург (снижение на 7,86%), Сочи (рост на 108,69%), Симферополь (снижение на 4,74%) и Казань (снижение на 10,23%). Популярные международные направления среди пассажиров аэропорта: Анталья, Гоа (рост на 15,13%), Ларнака (снижение на 18,62%), Нячанг (рост 5,99%) и Дубай", - рассказали в пресс-службе Большого Савина.

В конце ноября 2017 года в международном аэропорту Перми был введен в эксплуатацию новый терминал. Комплекс почти на 30 тыс. кв. метров способен принимать 4,5 млн человек в год. Пропускная способность по прилету и вылету в час пик составит до 904 пассажиров в час. Открытие воздушного пункта пропуска через государственную границу в новом терминале и начало обслуживания пассажиров международных воздушных линий запланировано на первую половину 2018 года.

Общий объем инвестиций в строительство терминала, включая вложения Пермского края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, составил 10 млрд рублей. Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года, предполагается, что терминал войдет в десятку крупнейших в России.