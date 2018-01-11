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Глава Минстроя допустил пересмотр программы льготной ипотеки при снижении ставок до 6%

Экономика и бизнес
11 января, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Михаил Мень напомнил, что текущая рыночная ипотечная ставка чуть ниже 10%

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Программа господдержки ипотеки для семей с детьми может быть пересмотрена досрочно, если рыночная ставка по жилищным кредитам опустится до уровня в 6%, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в эфире канала "Россия 24".

"Если раньше окончания этой программы рыночные ставки опустятся ниже 6%, мы будем делать анализ и доклад руководству - правительству, президенту страны - для принятия решения", - сказал глава Минстроя.

Текущая рыночная ипотечная ставка чуть ниже 10%, напомнил министр. "Мы видим, что снижается уровень инфляции, ключевая процентная ставка ЦБ. Не исключаем, что по завершению этой программы уже ипотечные ставки снизятся ниже 6%", - сказал он.

Льготный кредит может получить семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, напомнил министр. Для семьи, в которой родился второй ребенок, ставка по кредиту будет составлять 6% в течение 3 лет, а для семьи с третьим ребенком - 5 лет, уточнил министр.

Ранее ТАСС сообщал, что на субсидирование ипотечной ставки федеральный бюджет выделит 600 млрд рублей, воспользоваться программой, по оценке Минстроя РФ, могут около 620 тыс. семей. Программа реализуется в рамках пакета мер по поддержке семей с детьми, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2017 года.

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Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович
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