Прямая линия авиасообщения свяжет китайский Чэнду с Санкт-Петербургом

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Sichuan Airlines намерена открыть прямую линию авиасообщения между Чэнду (административный центр провинции Сычуань) и Санкт-Петербургом (Россия). Об этом объявила в четверг эта китайская авиакомпания.

"Это будет первая линия без промежуточных посадок, которая свяжет два города, и вторая линия между Чэнду и российскими городами, после маршрута "Чэнду-Москва", - говорится в сообщении авиакомпании.

Самолеты Sichuan Airlines будут летать два раза в неделю, продолжительность полета в Санкт-Петербург составит 9 часов 20 минут, обратно - 8 часов.

"Будучи вторым по величине городом в России, Санкт-Петербург является промышленным центром и транспортным узлом страны, его дворцы и музеи привлекают туристов со всего мира", - отмечается в сообщении.

Точная дата открытия новой авиалинии не указывается.