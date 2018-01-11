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Евростат: экономика ЕС в конце 2017 года росла более высокими темпами, чем планировалось

Экономика и бизнес
11 января, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Уточняется, что наибольший прирост в третьем квартале прошлого года показали сфера торговли товарами и сектор услуг

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ТАСС, 11 января. Профицит текущего счета операций 28 стран ЕС в третьем квартале 2017 года с учетом сезонных колебаний составил €69,4 млрд (1,8% ВВП), что превышает прогнозы. Об этом в четверг сообщает Евростат.

Европейское бюро статистики приводит для сравнения данные второго квартала 2017 года, в котором профицит текущего счета операций составил €47,5 млрд (1,2% ВВП). Наибольший прирост в третьем квартале 2017 года показала торговля товарами: €43,1 млрд против €34,1 млрд, а также сектор услуг: €46,5 млрд и €40,1 млрд соответственно. В списке главных торговых партнеров Европейского союза бюро статистики называет США, Китай, Швейцарию, Бразилию и Россию.

По данным Евростата, положительную динамику в последние месяцы минувшего года показала и европейская промышленность. В ноябре 2017 года рост объемов промпроизводства составил 0,9% по сравнению с октябрем, что в годовом выражении составляет 3,5%.

Наиболее высокий рост промышленности отмечен в Германии (3,6%) и в Чехии (3,6%). Наибольшее снижение объемов производства было зафиксировано в Ирландии (-9,4%) и Хорватии (-3,6%).

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