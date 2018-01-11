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WWF и NABU призвали партии ФРГ остановить "Северный поток - 2"

Экономика и бизнес
11 января, 21:46 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, января. /ТАСС

Представители природоохранных организаций призвали политиков от ХДС, ХСС И СДПГ, участвующих в коалиционных переговорах, дистанцироваться от проекта

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БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и германский Союз защиты природы (NABU) призвали участвующие в переговорах о формировании правительства ФРГ партии - блок ХДС/ХСС и СДПГ - остановить реализацию проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в открытом письме, направленном на имя лидеров политических сил Ангелы Меркель, Хорста Зеехофера и Мартина Шульца, сообщило в четверг агентство DPA.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

По мнению представителей природоохранных организаций, проект "ведет в тупик с точки зрения климатической политики, представляет угрозу для уязвимой экосистемы Балтийского моря и вбивает клин в солидарность и доверие в ЕС". "Очевидные ошибки в процедуре принятия решений, завуалированность в плане участия общественности и ужасающе тесные политико-экономические связи при развитии проекта подрывают доверие к германской политике и способствуют аполитичности населения ФРГ", - говорится в письме. Представители WWF и NABU призвали политиков от ХДС, ХСС И СДПГ, участвующих в коалиционных переговорах, дистанцироваться от проекта.

Как отметило агентство, в компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2") отвергли прозвучавшие в документе обвинения. Проект реализуется в соответствии с экологическими нормами, "вмешательство [в окружающую среду] носит очень ограниченный и исключительно временный характер", подчеркнули там. Трубопровод по дну Балтийского моря к тому же является "самым эффективным с экономической и экологической точек зрения путем транспортировки природного газа к потребителю", считают в компании.

В декабре правительство ФРГ в ответе на запрос фракции Левой партии в Бундестаге подчеркнуло, что проекты "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" "являются коммерческими" и "могут в среднесрочной перспективе внести вклад в улучшение энергоснабжения Германии и Европы".

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

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