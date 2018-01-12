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Медведев проведет совещание о мерах по реализации федерального бюджета на 2018-2020 годы

Экономика и бизнес
12 января, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Ранее премьер отмечал важность того, что в бюджете отражены все социальные обязательства

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание о мерах по реализации закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, в совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин.

Выступая перед депутатами Госдумы в конце декабря 2017 года, Медведев поблагодарил их за принятие бюджета на трехлетку. "Мы все до сих пор помним периоды, когда страна жила или вообще с отсутствующим бюджетом, или с маленьким, слабеньким, - напомнил он. - Все-таки сейчас у нас бюджет полноценный, он рассчитан на три года. Самое главное - в этом бюджете отражены все социальные обязательства".

Доходы бюджета РФ в 2018 году составят 15,26 трлн руб., в 2019 году - 15,55 трлн руб., в 2020 году - 16,3 трлн руб. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн руб. в 2018 году, 16,4 трлн руб. - в 2019 году и 17,155 трлн руб. - в 2020 году. Таким образом, дефицит федерального бюджета составит в этом году около 1,3 трлн руб., в 2019 году - 819,1 млрд руб., в 2020 году - 870 млрд руб.

В закон о бюджете также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Силуанов, Антон Германович Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович
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