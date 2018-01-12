Трамп возьмет с собой в Давос 14 членов кабинета и советников

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп возьмет с собой на 48-й Всемирный экономический форум в Давосе 14 членов кабинета и советников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в распространенном заявлении, "делегация по главе с президентом Дональдом Трампом будет участвовать в работе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе с 23 по 26 января 2018 года". В состав делегации входят восемь руководителей министерств и ведомств, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Кроме того, Трампа будет сопровождать ряд советников и помощников, в частности, его зять Джаред Кушнер, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер и помощник по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

"На Всемирном экономическом форуме в этом году президент [США] рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих", - отметила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Единственным президентом США, принявшим участие в этом форуме, был Билл Клинтон (29 января 2000 года).