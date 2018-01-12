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Трамп: Мексика оплатит строительство стены на границе с США через новый договор по NAFTA

Экономика и бизнес
12 января, 1:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Глава Белого дома рассчитывает взять на возведение барьера "небольшой процент" из денег, полученных после изменения условий соглашения

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НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика все же оплатит возведение барьера на границе с Соединенными Штатами, хоть и не напрямую. Об этом он сообщил в четверг в интервью газете Wall Street Journal.

Трамп увязал оплату строительства стены с переговорами об изменении условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). "Мы заключим хорошую сделку по NAFTA, и я, скажем, возьму небольшой процент из тех денег, они пойдут на строительство стены", - отметил глава Белого дома, добавив, что таким образом "Мексика заплатит" за возведение заграждения.

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По его словам, если Мехико откажется от перезаключения договора по NAFTA на более выгодных для Вашингтона условиях, то США окончательно откажутся от соглашения, что, как считает президент, будет положительным развитием событий для его страны.

При этом Трамп заявил, что вести переговоры с Мексикой в настоящий момент проблематично. "У них относительно скоро будут выборы, - отметил президент. - Я понимаю, что это немного затрудняет для них [ведение переговоров]".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению главы Белого дома, Соединенные Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Шестой раунд официальных консультаций по NAFTA запланирован на конец января этого года в канадском Монреале.

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