Доходы "Газпрома" от экспорта газа за 2017 год выросли на 21,3%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - ноябре 2017 года выросли на 21,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составили $33,83 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

За 11 месяцев 2016 года этот показатель составлял $27,9 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период возрос на 6,1% - до 188,8 млрд куб. м против 178 млрд куб. м в январе - ноябре 2016 года.

По данным ФТС, объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе - ноябре 2017 года составил 158,3 млрд куб. м, ближнего зарубежья - 30,5 млрд куб. м.