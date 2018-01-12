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Доходы "Газпрома" от экспорта газа за 2017 год выросли на 21,3%

Экономика и бизнес
12 января, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

По данным ФТС, физический экспорт, по сравнению с 2016 годом, вырос на 6,1%

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - ноябре 2017 года выросли на 21,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составили $33,83 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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За 11 месяцев 2016 года этот показатель составлял $27,9 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период возрос на 6,1% - до 188,8 млрд куб. м против 178 млрд куб. м в январе - ноябре 2016 года.

По данным ФТС, объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе - ноябре 2017 года составил 158,3 млрд куб. м, ближнего зарубежья - 30,5 млрд куб. м.

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