Акции "Лукойла" на Московской бирже обновили исторический максимум

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/ Акции "Лукойла" в ходе торгов на Московской бирже обновили исторический максимум, подорожав на 5,1%, до 3876,5 рубля за одну бумагу - максимума за всю историю торгов.

Рост стоимости акций компании происходит на фоне решения совета директоров "Лукойла" одобрить погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе нефтедобытчика. При этом оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников.

"Совет директоров поддержал инициативы менеджмента по погашению основной части казначейских акций, находящихся на балансе группы, и использованию оставшихся акций в новой долгосрочной программе мотивации ключевых работников компании, а также по созданию дополнительного механизма распределения средств акционерам в виде программы обратного выкупа акций", - отмечается в сообщении.

Ранее "Лукойл" рассматривал варианты по листингу на азиатских биржах, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).