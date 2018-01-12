Госдума вводит обязательную процедуру присвоения "звезд" гостиницам на всей территории РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу во втором, основном чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". "Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ: с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц", - говорится в сопроводительных материалах. Согласно проекту закона, свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу действует три года с даты принятия соответствующего решения.

Законопроектом предлагается запретить предоставление гостиничных услуг без такого свидетельства, а также использование в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующей той, которая указана в этом документе. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

Также вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туриндустрии. Такие организации осуществляют классификацию гостиниц на всей территории РФ. Порядок аккредитации таких организаций устанавливается правительством РФ, а срок действия аттестата их аккредитации рассчитан на три года. Проектом закона также вводятся понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии".

Повышение уровня сервиса и безопасность

Как заявил ТАСС глава подкомитета по туризму, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов ("Единая Россия"), "этот закон нужен для индустрии туризма: он повысит уровень сервиса в нашей стране, сделает соотношение "цена-качество" услуг более достоверным для потребителей и в целом повысит доверие граждан к качеству отдыха на российских курортах". Однако, по его словам, было достигнуто "единое мнение с Министерством культуры о том, что этот законопроект нужно дорабатывать".

"Мы планируем совместно заняться индивидуальными средствами размещения, которые пока никаким образом в законе не прописаны и находятся вне правового поля. А между тем это большой сегмент, и особенно это стало понятно при подготовке к чемпионату мира [по футболу], когда при повышенном спросе на размещение туристов, наряду с официальными средствами размещения, на рынок выходят индивидуальные - квартиры и мини-отели", - пояснил он.

В свою очередь, член профильного думского комитета Дмитрий Свищев (ЛДПР) обратил внимание на важность классификации не только гостиниц, но и горнолыжных трасс и пляжей. По его словам, есть трассы, которые признаны Международной федерацией лыжного спорта, и существуют четкие параметры их безопасности, но есть трассы, которые работают без присвоения таких категорий. "В данном случае речь идет не только о качестве предоставляемых услуг, но и прежде всего о безопасности людей", - подчеркнул Свищев.