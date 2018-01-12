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Новак выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Экономика и бизнес
12 января, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Министр энергетики посетит форум 24 января

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак 24 января примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и "Русского дома" в Давосе.

Об этом говорится в сообщении Фонда "Росконгресс".

"24 января министр энергетики РФ Александр Новак выступит в рамках сессии "Великая энергетическая трансформация" (The Great Energy Transformation). В числе других участников - министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед аль-Фалех, главы крупнейших мировых энергетических компаний", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 24 января Новак примет участие в панельной дискуссии "Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке" в рамках проекта "Русский дом". Как сообщает Росконгресс, участники дискуссии обсудят меры по реализации конкурентных преимуществ России в энергетической сфере, использование энергетики для стимулирования смежных отраслей, влияние инноваций на мировой энергобаланс.

"Русский дом" (проект фонда "Росконгресс") является официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Русского дома" в Давосе.

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