МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Лукойл" может погасить до 10% казначейских акций, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Принято решение, что компания из 140 млн акций, которые имеет на балансе, 100 млн погасит, то есть 10% (от общего объема акций)", - сказал Алекперов. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.

Алекперов уточнил, что компания планирует погасить 100 млн казначейских акций в течение 2018 года.

При этом глава "Лукойла" добавил, что его пакет после погашения казначейских акций в компании будет около 30%. "Мой пакет не превысит 30%, [вице-президента "Лукойла" Леонида] Федуна - до 10%", - сказал он.

Алекперов также сообщил, что компания направит $2-$3 млрд на buyback в течение пяти лет.