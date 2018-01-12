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"Лукойл" может погасить до 10% казначейских акций

Экономика и бизнес
12 января, 14:46 дата обновления: 12 января, 15:18 UTC+3

При этом глава "Лукойла" Вагит Алекперов уточнил, что его пакет после погашения казначейских акций в компании будет около 30%

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Лукойл" может погасить до 10% казначейских акций, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Принято решение, что компания из 140 млн акций, которые имеет на балансе, 100 млн погасит, то есть 10% (от общего объема акций)", - сказал Алекперов. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.

Алекперов уточнил, что компания планирует погасить 100 млн казначейских акций в течение 2018 года. 

При этом глава "Лукойла" добавил, что его пакет после погашения казначейских акций в компании будет около 30%. "Мой пакет не превысит 30%, [вице-президента "Лукойла" Леонида] Федуна - до 10%", - сказал он.

Алекперов также сообщил, что компания направит $2-$3 млрд на buyback в течение пяти лет. 

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Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович
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