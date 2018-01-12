"Газпром нефть" будет через спутник наблюдать за топливозаправщиками в аэропортах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Газпромнефть - Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", оборудовала около 300 транспортных средств, в том числе 160 аэродромных топливозаправщиков, системой спутникового мониторинга движения автотранспорта. Об этом сообщает компания.

"Ключевая задача внедрения спутниковой системы мониторинга - повышение уровня транспортной безопасности в аэропортах присутствия компании. Автоматизация технологических процессов и дистанционный контроль авиатопливных операций в любом аэропорту, безусловно, повысит эффективность работы "Газпромнефть - Аэро" и авиакомпаний - партнеров", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Аэро" Владимир Егоров.

В компании утверждают, что это первый такой опыт среди российских авиатопливных компаний. Разработчиком мониторинговой системы выступил ведущий отечественный производитель программного обеспечения и оборудования.

Цифровые датчики, установленные на топливозаправщиках, в режиме реального времени передают в систему мониторинга информацию о маршрутах, скорости и маневрах при передвижении автомобилей в 50 аэропортах. Дополнительные датчики дистанционно фиксируют работу проблесковых маяков, фар, использование водителями ремней безопасности при следовании к воздушным судам. Система мониторинга, подключаясь к бортовым компьютерам топливозаправщиков, считывает информацию о техническом состоянии автомобилей, что позволяет в онлайн-режиме контролировать техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств.