Медведев заявил о необходимости защитить пенсии и зарплаты от скачков мировой конъюнктуры

ГОРКИ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой конъюнктуры. "Мы именно так планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической и политической конъюнктуры", - заявил он на совещании о мерах по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы.

"Там, где это возможно, мы сделаем даже больше, чем предполагалось", - добавил он. Медведев заметил, что речь идет, в частности, о досрочном доведении величины МРОТ до уровня прожиточного минимума - к 1 мая. "Все необходимые ресурсы на это есть", - заверил глава правительства.

Он также потребовал обеспечить, чтобы "каждый рубль работал на рост экономики, развитие социальной сферы". Медведев напомнил о необходимости выполнять все социальные обязательства в полном объеме.