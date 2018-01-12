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В Госдуме предлагают создать рабочую группу для законотворчества по цифровой экономике

Экономика и бизнес
12 января, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Соответствующую группу должен возглавить первый зампред ГД Александр Жуков, считает глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предлагает создать в нижней палате парламента рабочую группу для ускорения рассмотрения законопроектов в рамках программы "Цифровая экономика". Об этом он заявил в ходе выступления от фракции на заседании Госдумы.

Как подчеркнул Аксаков, речь идет о принятии более 50 законопроектов. "Цифровая экономика требует быстрых решений, и поэтому я от фракции "Справедливая Россия" предлагаю создать соответствующую группу, под руководством вице-спикера, наверное, это должен быть Александр Дмитриевич Жуков, чтобы эти законопроекты шли не через правительство, потому что согласительные процедуры пойдут там очень долго, мы знаем это", - сказал он.

По его словам, эти законопроекты "могли бы внести депутаты". "Они нужны экономике, они нужны для прорыва нашей экономики, ну, соответственно, мы могли бы тогда организовать дружную работу разных комитетов, а там 20 законопроектов - это комитет по финансовому рынку - ну и, соответственно, помогли бы быстрее принять законы и быстрее двинуть нашу экономику вперед", - пояснил он. По словам Аксакова, до 2025 года Россия могла бы утроить объемы цифровой экономики и приблизиться к уровню развитых стран.

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Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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Россия
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