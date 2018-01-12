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Экспорт зерновых через порты Краснодарского края вырос в 2017 году на 52%

Экономика и бизнес
12 января, 14:28 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, января. /ТАСС

В течение прошлого года из морских портов края отгружено на экспорт 32,44 млн тонн зерна и продуктов его переработки

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КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Более 32,44 млн тонн зерновых было отправлено на экспорт в 2017 году через порты Краснодарского края, что почти на 52% выше прошлогодних показателей, сообщила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

"За 2017 год из морских портов Краснодарского края отгружено на экспорт 1429 судов с зерном и продуктами его переработки, что на 226 судов больше чем в 2016 году, общим объемом 32,44 млн тонн. Доля пшеницы от общего объема, отправленного зерна - 79%, что составляет более 25,6 млн тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2016 году через кубанские порты были отправлены 1203 судна с зерном и продуктами его переработки общим объемом 21,35 млн тонн. В том числе, отгружено 15,85 млн тонн пшеницы (74% от общего объема экспорта).

В 2017 году зерно и продукты его переработки направлены в 65 стран мира (64 страны годом ранее). В частности, впервые была отгружена продукция в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что российские аграрии в 2017 году получили рекордный урожай - 140 млн тонн зерновых в бункерном весе. По экспертным оценкам, в чистом весе урожай зерна может составить 132-133 млн тонн. Таким образом, в этом году будет побит рекорд советских времен, когда Россия по итогам 1978 года собрала 127 млн тонн зерна.

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