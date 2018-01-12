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В "Транснефти" заявили, что спор со Сбербанком урегулирован на взаимовыгодных условиях

Экономика и бизнес
12 января, 14:45 дата обновления: 12 января, 15:36 UTC+3

Вице-президент компании Максим Гришанин отметил, что детали мирового соглашения конфиденциальны

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© Светлана Майорова/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Транснефть" и Сбербанк урегулировали спор о финансовых инструментах на взаимовыгодных условиях, которые являются конфиденциальными, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Мы действительно урегулировали спор. Условия носят взаимовыгодный характер, они конфиденциальны. В отчетности вы потом сможете посмотреть, больше я ничего сказать не могу", - сказал он.

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В конце декабря 2017 года Сбербанк и "Транснефть" объявили о том, что достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года. В совместном заявлении подчеркивалось, что "условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства".

"Транснефть" пыталась вернуть 66,5 млрд руб., выплаченные Сбербанку по договорам о барьерных опционах, которые трубопроводная монополия потеряла в конце 2014 года из-за девальвации рубля. В январе 2017 года "Транснефть" подала в суд на Сбербанк, указав, что не знала о рисках таких сделок, а банк о них не предупредил. Арбитражный суд Москвы поддержал компанию и признал сделку недействительной.

Однако апелляционный суд встал на сторону Сбербанка. По мнению суда, "Транснефть" понимала риски и шла на них осознанно. При этом накануне рассмотрения апелляции Сбербанка стало известно, что банк предложил "Транснефти" заключить мировое соглашение, которое не предполагает денежных выплат компании. "Транснефть", в свою очередь, подала кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции. На заседании по рассмотрению жалобы стороны заявили, что ведут переговоры по мирному урегулированию спора, в результате которого может быть подписано мировое соглашение.

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