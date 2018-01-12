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Медведев: проектное управление госпрограммами позволит эффективнее расходовать средства

Экономика и бизнес
12 января, 14:41 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 12, января. /ТАСС

С этого года на такое управление переводится пять государственных программ

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ГОРКИ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что перевод госпрограмм на проектное управление позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.

"С этого года мы переводим на проектное управление пять государственных программ по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья, - заявил он на совещании о мерах по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы. - Рассчитываю, что в этом случае деньги будут расходоваться более эффективно".

Говоря о приоритетах в работе с бюджетом, глава кабмина назвал среди них поддержку приоритетных отраслей промышленности, "чтобы рост, который показал ряд отраслей, стал устойчивой тенденцией".

Премьер отметил, что правительство продолжит помогать регионам. "В этом году субсидии и другие межбюджетные трансферты мы распределяем законом о бюджете, - напомнил он. - Новая система понятнее и удобнее для регионов. Это приведет к более оперативному управлению государственными средствами".

Премьер потребовал от министерств и ведомств обратить внимание на необходимость своевременного исполнения федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы. "Нужно утвердить и довести бюджетные лимиты, предельные объемы финансирования расходов на первый квартал [2018 года], а также утвердить бюджетные сметы и планы закупок федеральных казенных учреждений и госзаданий бюджетных организаций, - подчеркнул он. - Кроме того, все распорядители средств бюджета должны будут заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий до 15 февраля".

"Год этот будет насыщен разными событиями, главным образом, конечно, в политике, в экономике, - подытожил глава кабмина. - Поэтому работать нужно всем слаженно, дисциплинированно, чтобы пройти этот период достойно".

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