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Suzuki в 2018 году планирует увеличить продажи авто в России на 30%

Экономика и бизнес
12 января, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Гендиректор Suzuki Motor Rus Кеичи Сумида уточнил, что речь идет о планах продать 6,5 тыс. автомобилей

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Suzuki в 2018 году планирует нарастить продажи на российском рынке на 30%, до 6,5 тыс. автомобилей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Suzuki Motor Rus Кеичи Сумида после ежегодной конференции АЕБ. По итогам 2016 года компания продала в РФ 5 тыс. авто.

"Мы планируем продать 6,5 тыс. автомобилей в случае сохранения общей положительной динамики рынка", - сказал он.

Генеральный директор Suzuki Motor Rus сообщил, что в 2018 году компания планирует вывести на рынок обновленную версию самой популярной модели - компактного кроссовера Suzuki Vitara. Обновление модели запланировано на IV квартал.

Топ-менеджер добавил, что компания будет корректировать цены на автомобили в 2018 году. При этом он не раскрыл размер увеличения цен.

"Безусловно, мы будем вынуждены скорректировать цены на автомобили в связи с увеличением утильсбора. Размер увеличения будет напрямую зависеть от итоговых цифр роста сбора, пока не объявленных Минпромторгом", - сказал Кеичи Сумида.

Он также сообщил, что в настоящее время мощности заводов компании в Венгрии и Японии полностью удовлетворяют спрос со стороны российских покупателей. "Вопрос строительства производственных мощностей на территории РФ будет напрямую связан с ростом экономики в целом и восстановлением спроса на автомобили", - добавил Кеичи Сумида.

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