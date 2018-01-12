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Госдума запросит у правительства данные о целесообразности пребывания России в ВТО

Экономика и бизнес
12 января, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Кабмин, в частности, должен предоставить информацию о потерях и прибыли в отраслях экономики РФ с момента ратификации соглашения о включении страны в организацию

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету нижней палаты парламента по экономической политике запросить у правительства информацию о целесообразности дальнейшего пребывания России в ВТО.

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Кроме того, у кабмина запросят официальные данные о потерях и прибыли в отраслях российской экономики с момента ратификации Марракешского соглашения о включении РФ в ВТО, а также о состоянии работы по защите торговых интересов РФ в судах. Поручение было инициировано группой депутатов от КПРФ во главе с Верой Ганзя.

Поручение было принято в связи с подачей Евросоюзом жалобы в ВТО на Россию. "Они просят наложить на Россию торговые санкции на €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины в РФ. В заявлении ЕС говорится, что Россия не выполнила решение ВТО по импорту свинины. Сумма санкций рассчитана из годового объема импорта свинины в РФ за 2013 год. Россия подчинилась решению ЕС, и эмбарго на поставку свинины было отменено. Однако мясо свинины попало в список продуктовых контрсанкций", - отмечается в тексте поручения.

Главной целью ВТО является создание благоприятных условий для международной торговли, однако к России продолжают применять дискриминационные меры в виде санкций, говорится в документе. "Мы считаем, что Россию фактически обвинили в защите своих национальных интересов. ВТО требует от России выполнения обязательств в одностороннем порядке, при этом не выполняя своих собственных. На наш взгляд, вступление России в ВТО после введения странами Запада санкционных мер приносит стране гораздо больше экономических потерь, чем преференций", - указывается в тексте документа.

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Ганзя, Вера Анатольевна
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