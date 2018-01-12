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Наблюдательный совет "Нафтогаза" возглавила британка Клэр Споттисвуд

Экономика и бизнес
12 января, 15:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, января. /ТАСС

С 1993 по 1998 год Споттисвуд возглавляла Регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения

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КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" возглавила представитель Великобритании Клэр Споттисвуд. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"На первом заседании нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза", которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем наблюдательного совета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Следующей заседание запланировано на конец января, на котором будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирование четырех комитетов набсовета.

Клэр Споттисвуд на протяжении 1993-1998 годов возглавляла Регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения. Кроме того, работала экономистом в Королевском казначействе Великобритании, министерстве экономики и финансов Великобритании.

В конце декабря кабмин Украины утвердил новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза" в количестве семи человек, четверо из которых - иностранцы. Помимо Клэр Споттисвуд, в состав вошли Брюно Лескер (Франция), Амос Хохштейн (США), Стив Хейсом (Канада), Александр Гриценко, Сергей Попик и Владимир Демчишин. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что перед новым набсоветом стоят задачи "повышения эффективности работы компании, рост добычи энергоресурсов, рост доходов и сокращение расходов "Нафтогаза", максимальная демонополизация рынка и создание рынка газа на Украине".

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