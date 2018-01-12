Удмуртия выделит аэропорт Ижевска в отдельное юридическое лицо

ИЖЕВСК, 12 января. /ТАСС/. Удмуртия выделит аэропорт Ижевска из общего с авиакомпанией "Ижавиа" юридического лица и намерена за региональный счет заняться ремонтом взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил на совещании по транспортному комплексу Удмуртии губернатор региона Александр Бречалов.

Он напомнил, что в большинстве регионов аэропорт отделен от авиакомпании - это два независимых юридических лица.

"Мы готовы приступить (к разделению аэропорта Ижевска и авиакомпании "Ижавиа" - прим. ТАСС). Мы приняли решение о выделении аэропорта из общего юридического лица. Авиакомпания у нас будет отдельным юридическим лицом, аэропорт - отдельным", - сказал он.

Бречалов отметил, что это стало возможным благодаря тому, что главе "Ижавиа" Александру Городилову удалось увеличить количество перевозимых авиакомпанией пассажиров и сделать интересной для инвесторов и концессионеров площадку аэропорта. "Теперь мы действительно можем выделять аэропорт и сейчас ведем переговоры о привлечении инвестиций либо концессии", - добавил глава региона.

Аэропорту Ижевска требуется реконструкция взлетно-посадочной полосы, напомнил губернатор. На сегодняшний день аэропорт Ижевска не попадает в федеральную программу реконструкции, поэтому работы будут проводиться за счет местных ресурсов. "Просьба посодействовать в передаче нам в собственность [взлетно-посадочной полосы аэропорта] (сейчас большинство ВПП в РФ находятся в федеральной собственности - прим. ТАСС), чтобы мы смогли за привлеченные средства ее отремонтировать. Задача, если вы нас поддержите, - получить в ближайшие три года новый аэропорт", - обратился Бречалов к министру транспорта РФ Максиму Соколову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Глава Минтранса ответил, что поддержит планы региона.