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Горнорудный комбинат создан в КБР для возобновления добычи на Тырныаузском месторождении

Экономика и бизнес
12 января, 15:46 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, января. /ТАСС

В конце 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи на руднике, итоги планируют объявить 17 апреля 2018 года

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НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Компанию "Эльбрусский горнорудный комбинат" создали в Кабардино-Балкарии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли республики Александр Бирюк.

"С целью возобновления добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении дочерней компанией госкорпорации "Ростех" - "РТ - Развитие бизнеса" - создано ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат". Образована компания как юридическое лицо и зарегистрирована в городе Тырныаузе", - сказал он.

По его данным, общество создано для организации работ по подготовке строительной площадки объектов добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд, инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений.

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Итоги конкурса планируют объявить 17 апреля. Залежи молибденита у реки Баксан, близ села Герхожан, были обнаружены в 1934 году, а чуть позже там нашли и вольфрам.

Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат был введен в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн тонн руды в год. С 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В республике реализуется также проект по переносу и модернизации гидрометаллургического завода. Он будет перерабатывать вольфрамовые концентраты, вольфрамсодержащие и молибденсодержащие продукты для получения вольфрамового ангидрида и концентрата молибденового гидрометаллургического. Поставки чистых оксидов вольфрама планируется осуществлять на отечественные предприятия, в том числе занятые в реализации программы гособоронзаказа.

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