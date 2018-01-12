РФПИ не планирует приобретать акции "Детского мира" и БЭСК

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отверг появившуюся в СМИ информацию о планах по приобретению акций компаний "Детский мир" и АО "БЭСК". Таких планов у РФПИ нет, сообщил ТАСС представитель фонда.

"РФПИ не планирует приобретать или каким-то образом "оформлять контроль" над акциями "Детского мира" и АО "БЭСК". РФПИ выступает организатором финансирования под залог этих активов в размере 40 млрд рублей, как и было оговорено в тексте мирового соглашения", - пояснил представитель фонда.

В АФК "Система" также отрицают факт ведения переговоров о продаже активов. "Переход контроля над "Детским миром" и АО "БЭСК" к РФПИ корпорацией не рассматривается, - сообщили в пресс-службе холдинга. - Переговоры на эту тему мы не ведем". "Речь идет о договоре займа, где акции "Детского мира" и АО "БЭСК" служат залогами", - добавили в АФК.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах писало, что АФК "Система" ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о продаже ему ретейлера "Детский мир" и Башкирской электросетевой компании.

Как напоминает агентство, РФПИ предоставил АФК "Система" кредит на 40 млрд рублей сроком на 6 месяцев под залог "Детского мира" и БЭСК. Холдинг планировал использовать эти средства для выплаты 100 млрд рублей в рамках мирового соглашения с "Роснефтью" и "Башнефтью".

"Переговоры сосредоточенны вокруг возможной передачи данных активов в фонд", - пишет Reuters.

Источник, близкий к АФК "Система", подтвердил агентству, что такие переговоры ведутся, однако условия сделки еще не согласованы.

При этом в РФПИ Reuters сообщили, что не планируют приобретать данные активы. В пресс-службе "Системы" агентству также не подтвердили данную информацию.