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ОПЕК+ при решении о выходе из сделки будет ориентироваться на баланс спроса и предложения

Экономика и бизнес
12 января, 19:55 дата обновления: 12 января, 20:13 UTC+3

Министр энергетики РФ не исключил, что на предстоящем мониторинговом комитете может обсуждаться механизм выхода

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министры стран - участниц соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) при принятии решения о выходе из сделки будут ориентироваться в первую очередь на фундаментальные факторы - баланс спроса и предложения, а не на цену сырья. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Инфографика Как менялась цена на нефть в 2017 году

Как менялась цена на нефть в 2017 году

Нефть марки Brent выросла в цене на 22% по итогам года, во многом этому способствовали договоренности ОПЕК+.

"Мы в первую очередь будем ориентироваться на баланс спроса и предложения, и тогда будем считать, что рынок сбалансирован. Конечно, мы будем смотреть и на цены, и на их долгосрочность на высоких уровнях. Но в первую очередь на фундаментальный фактор - баланс спроса и предложения. Я думаю, что у нас будет возможность эти вещи обсудить на мониторинговом комитете в Омане, который состоится через неделю", - сказал Новак.

Министр также не исключил, что на предстоящем мониторинговом комитете ОПЕК+ может обсуждаться механизм выхода из соглашения, однако добавил, что эта тема поднимается всегда во время подобных встреч.

"Я думаю, что нам никто не мешает обсуждать эти вопросы, и мы сможем их обсуждать с точки зрения механизмов (плавного выхода - прим. ред.), которые могут рассматриваться", - сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться вопрос выхода из сделки на мониторинговом комитете в Омане.

"Всегда это обсуждаем. Это и неформальные разговоры перед самим заседанием мониторингового комитета. Поэтому это обычный процесс обсуждения текущей ситуации на рынке", - добавил Новак.
Он также не исключил, что в рамках рабочей поездки в Оман он может провести двусторонние переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии.

Минэнерго России считает, что рынок нефти по-прежнему не сбалансирован, несмотря на то, что цены на нефть впервые за долгое время превысили $70 за баррель.

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Россия в декабре сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки

"Мы видим, что сейчас идет продолжение балансировки рынка. Мы видим сокращение остатков. Но рынок до конца еще не сбалансирован и нужно продолжать мониторить ситуацию для того, чтобы достичь конечной цели - балансировки рынка", - сказал Новак.

Министр напомнил, что на цены на нефть влияют как фундаментальные, так и конъюнктурные факторы, и в этой связи пока рано делать прогноз о том, какой будет цена на нефть в будущем.

"Надо мониторить в более долгосрочном периоде. Не надо делать выводы только на основании краткосрочного периода", - добавил министр.

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