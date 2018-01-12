Более 1,5 млрд рублей направят на ремонт дорог Махачкалы в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Около 100 улиц отремонтируют в Махачкале в текущем году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги России". На эти цели направят более 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"В этом году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги России" планируется отремонтировать 126,3 км автомобильных дорог Махачкалинской городской агломерации, в том числе 86 км улично-дорожной сети на 99 улицах Махачкалы и 40,3 км подводящих к городу автодорог", - сказал представитель пресс-службы.

"В рамках данной программы распоряжением правительства РФ 27 декабря Дагестану из федерального бюджета на 2018 год одобрено 765 млн рублей. Столько же предусмотрено из территориального дорожного фонда. Всего бюджет проекта на 2018 год составит 1 млрд 530 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, вопрос утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Махачкалинской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги России" на 2018 год обсуждался в пятницу на совещании под руководством врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

"В ходе обсуждения вице-премьер правительства республики подчеркнул, что уже к концу января необходимо приступить к проведению торгов по заключению контрактов на выполнение мероприятий", - добавил собеседник ТАСС.

"В Северо-Кавказском федеральном округе данный проект реализуется лишь в Дагестане и имеет большое значение для региона, так как капитальный ремонт улиц не проводился десятки лет. Реализация проекта находится на особом контроле врио главы Дагестана Владимира Васильева", - отметили в пресс-службе.

Дороги будут соответствовать нормативам

Как сообщал ТАСС ранее, по данным администрации города, после проведения ремонта в 2018 году около 60% дорог в агломерации будут соответствовать нормативным требованиям. Общая протяженность дорог махачкалинской агломерации составляет порядка 950 км, среди которых - дороги федерального, регионального и муниципального значений.

В 2017 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги России" в Махачкале отремонтировали 68 улиц. В рамках проекта дороги Махачкалы были расширены, там создали парковочные карманы. Власти региона рассчитывают, что таким образом решится вопрос заторов и проезд по дорогам станет безопаснее.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.

В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 34 млрд рублей - из бюджетов агломераций.