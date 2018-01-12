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Глава МИД Канады считает конструктивным последнее заявление президента США по NAFTA

Экономика и бизнес
12 января, 21:51 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 12, января. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что стороны достигли больших успехов в переговорном процессе

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ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Глава МИД Канады Христя Фриланд считает разумным и конструктивным последнее заявление президента США Дональда Трампа относительно переговоров по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в пятницу она заявила журналистам во время пребывания в канадском городе Лондон (провинция Онтарио).

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"Я думаю, что это разумное и конструктивное предложение от президента [Трампа]", - цитирует министра телеканал CBC. Фриланд добавила, что речь идет о пересмотре уже существующего договора о крупнейшей в мире зоне свободной торговли и выразила надежду на их успешное завершение.

В четверг Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что стороны "достигли больших успехов [в переговорном процессе]", и что "мы заключим хорошую сделку по NAFTA".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению Трампа, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

Шестой раунд консультаций по NAFTA запланирован на 23-28 января в канадском Монреале.

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Трамп, Дональд Фриланд, Христя
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