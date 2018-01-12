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"Яндекс" переводит свою "фабрику данных" из эксперимента в основное бизнес-подразделение

Экономика и бизнес
12 января, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

"Яндекс" запустил Yandex Data Factory в декабре 2014 года

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Подразделение российской интернет-компании "Яндекс" по коммерческой обработке "больших данных" под названием Yandex Data Factory (YDF, "фабрика данных" "Яндекса") выходит из статуса эксперимента и становится частью основного бизнес-подразделения компании - направления поисковых сервисов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" запустил YDF в декабре 2014 года. Используемые "фабрикой данных" технологии машинного обучения изначально получили развитие именно внутри поискового направления "Яндекса". YDF использует эти технологии для анализа данных в различных сферах, например в ретейле, финансах, машиностроении и тяжелой промышленности.

"YDF - не первый B2B-проект, который развивается в рамках поискового портала", - рассказали в компании, уточнив, что среди других примеров таких проектов - "Яндекс.Коннект" и "Яндекс.Облако". "Продуктовая разработка последнего изначально подразумевает возможность использования клиентами машинного обучения. Опыт команды YDF, которая теперь будет работать в тесном сотрудничестве с "Облаком", поможет сделать его решением для бизнеса мирового уровня", - отметили в "Яндексе".

В работе этих проектов также будут активно участвовать люди из команды управления машинного обучения и исследований. Благодаря этой команде в июле 2017 года "Яндекс" выложил в открытый доступ свою библиотеку машинного обучения CatBoost. "YDF была одним из первых направлений, которое применило его еще на этапе разработки", - пояснили в компании.

В "Яндексе" рассказали, что последние реализованные YDF проекты в сфере промышленности показали, что "в будущем для развития этого направления потребуется еще больше экспертизы и ресурсов". "У "Яндекса" есть уникальная возможность объединить внутри компании усилия разных команд, которые имеют равный доступ к основному стэку технологий и ко всем последним изменениям", - полагают в компании.

Кроме того, успешный опыт YDF на разных рынках поможет в реализации долгосрочной стратегии облачных технологий "Яндекса", а также, возможно, поддержит развитие других технологических сервисов компании. "Как и прежде, бизнес-решения на базе перспективных фундаментальных технологий "Яндекс" считает приоритетным направлением своей работы и продолжает активную работу в этом направлении", - резюмировали в компании.

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