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В Марий Эл открылась крупнейшая в России козья ферма

Экономика и бизнес
13 января, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Инвестиции в создание фермы составили 60 млн руб., сообщили в правительстве республики

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Козья ферма агрохолдинга "Лукоз" открылась в субботу в Сернурском районе Марий Эл, она является крупнейшей в России, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Козья ферма на 5 тыс. голов открылась сегодня в деревне Кочанур. Она является не только самой крупной в России, но и одной из крупнейших в Европе", - отметили в пресс-службе.

Инвестиции в создание фермы составили 60 млн руб. Ввод в строй новой козьей фермы позволит "Лукозу" увеличить надои молока и довести их до 2,5 тыс. т в год. В 2017 году в агрохолдинге надои по сравнению с 2016 годом увеличились на 37%. До ввода новой фермы в агрохолдинге содержались 3,8 тыс. коз.

Переработка козьего молока происходит на "Сернурском сырзаводе" (принадлежит "Лукозу"). Ежегодно на заводе перерабатывается более 1,6 тыс. т козьего молока.

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