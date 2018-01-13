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Общая площадь теплиц в Дагестане в 2017 году увеличилась до 200 га

Экономика и бизнес
13 января, 13:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, января. /ТАСС

По итогам прошлого года в республике собрано более 16 тыс. т овощей, выращенных на защищенном грунте, сообщили в минсельхозе республики

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МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Общая площадь теплиц в Дагестане в 2017 году увеличилась до 200 га, год назад общая площадь тепличных комплексов в республике составляла 180 га. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Общая площадь крупных тепличных комплексов и малогабаритных теплиц в республике составляет 200 га. Это хороший результат, особенно в условиях реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве", - сказал представитель ведомства.

В республике появились целые поселения, которые специализируются в этом направлении, среди них Уллубийаул и Аданак Карабудахкентского района, Кироваул Кизилюртовского района. Также в конце 2017 года в рамках импортозамещения состоялся ввод в эксплуатацию ООО "Югагрохолдинг" (Кумторкалинский район) - самого крупного в республике тепличного комплекса, расположенного на площади 5,5 га.

Дагестан ежегодно наращивает объемы производства овощей и плодовых культур.

"Причем удалось добиться не только уровня самообеспеченности, но и вывоза на продажу в другие регионы России до 500-600 тыс. т овощной продукции ежегодно. По итогам 2017 года в республике собрано свыше 16 тыс. т овощей защищенного грунта", - отметили в ведомстве.

Всего в 2017 году было произведено почти 1,5 млн овощей и 170 тыс. т плодов, рост по овощам составляет 106%, по плодовым - 129,4%.

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